Dawid Kubacki pokazał wnętrze domu. Tak urządził się skoczek

Uwagę zwraca przede wszystkim przestronny salon. W centrum pomieszczenia Kubacki ustawił duży granatowy narożnik. To na nim wypoczywa z rodziną w wolnych chwilach. Salon sportowca jest pomalowany na biało i ozdobiony jasnymi drewnianymi deskami. Część wypoczynkowa i jadalna została wydzielona za pomocą płytek z motywami góralskimi. W zimowe wieczory pokój ogrzewa kamienny kominek opalany drewnem.

W minimalistycznym wnętrzu połączono nowoczesny i góralski styl. Przykładem może być modna biała cegła ułożona na ścianie, na której zawisłą grafika z motywem jelenia. Pozornie niepasujące do siebie elementy doskonale zagrały we wnętrzach domu Kubackiego. W sypialni dostrzec można parkiet w jodełkę oraz jasny dywan. Dla zachowania kontrastu skoczek urządził łazienkę w ciemnych barwach.

