Dawno niewidziana Ewa Farna. Co zrobiła sobie na głowie?!

Mówią o nich combat boots i heavy boots. Czarne botki na podwyższeniu wyglądają na masywne, jakby jeden model ważył około 5 kg. Ale w rzeczywistości "ciężkie" - w nazwie buty - potrafią być lekkie jak piórko. To trend inspirowany stylem militarnym i ulicznym grungem wyraźnie ewoluował i z impetem wdarł się na salony .

Ewa Farna nie zapomniała także zajrzeć do szkatułki. Wyjęła z niej oryginalną kolię i kolczyki utrzymane w srebrnym kolorze. Jej zdobienie w kształcie ostrych kłów zagrało pierwszoplanową rolę w stylizacji, nadając klasycznemu ubraniu charakter z akcentem na "r".

Jeźdźmy dalej, a konkretnie w kierunku głowy Ewy Farny, na której pojawił się wysoki kucyk. Klasyczną fryzurę uzupełniły kosmyki doklejone żelem do czoła, które prezentowały się awangardowo. To trend, który lata temu promowały latynoskie gwiazdy na czele z Jennifer Lopez. Żelowe pasma przysłaniające skronie i czoło powracają do mody, stając się element wizerunku współczesnych artystów.