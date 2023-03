Dlaczego pies merda ogonem? Okazuje się, że to nie zawsze oznaka radości

Wydawać by się mogło, że pies merdający ogonkiem jest szczęśliwy. I rzeczywiście w wielu przypadkach tak właśnie jest, jednak nie zawsze. Czasami pozory mogą mylić, a to może doprowadzić nawet do ugryzienia. Skąd w takim razie mamy wiedzieć, czy nasze czworonogi są zadowolone? Odpowiadamy.