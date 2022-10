Dlaczego wieńce nagrobne są poplamione woskiem? Zwyczaj ma ważne znaczenie

"Wiązanki na cmentarzu kropi się woskiem, ponieważ zniechęca to złodziei do kradzieży. Takie pokropione wiązanki trudniej sprzedać" - wyjaśnia internetowa twórczyni. Kradzieże na cmentarzu to powszechne zjawisko. Złodzieje zabierają z grobów najczęściej wspomniane już wieńce, kwiaty, wazony i inne elementy galanterii nagrobnej.