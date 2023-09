Do "PnŚ" włożyła kombinezon. Najlepszy wybór na ostatnie dni lata

Wystarczył letni kombinezon

Ida Nowakowska usiadła na kanapie w "Pytaniu na śniadanie" i zwróciła na siebie uwagę wszystkich na planie. A to za sprawą kombinezonu, który jest gwarantem komfortu. Model, w który wskoczyła prezenterka, odznaczał się długimi, luźnymi nogawkami, a także rozciągliwą górą z ramiączkami zwieńczonymi uroczymi kokardami. Z pewnością bez tego detalu, to nie byłoby to samo.