Doda o przyjaźniach w show-biznesie. Szczere słowa wokalistki

Doda była jedną z gwiazd tegorocznej edycji Polsat SuperHit Festiwal. Oprócz koncertów, wokalistka spełniała się także w zupełnie innej roli i obok Marceliny Zawadzkiej, Macieja Rocka i Macieja Dowbora, współprowadziła imprezę.

Piosenkarka została pozytywnie oceniona m.in. przez Krzysztofa Ibisza, któremu sama nie szczędziła komplementów. Została więc zapytana w jednym z wywiadów o to, czy przyjaźń w show-biznesie jest możliwa. Jej odpowiedź była jednoznaczna.

Doda szczerze o przyjaźni w show-biznesie

Dorota "Doda" Rabczewska na polskiej scenie muzycznej występuje od ponad 20 lat. W wielu wywiadach podkreślała też, że lokalny show-biznes nie ma przed nią tajemnic, a ona sama ma na temat relacji pomiędzy gwiazdami konkretne zdanie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Najlepsze momenty Dody w show biznesie! "Jest Polską Marylin Monroe" (KLIKA PUDELKA)

Za kulisami sopockiego festiwalu Doda została zapytana o to, czy ma przyjaciół w lokalnym show-biznesie. - Nigdy w życiu nawet nie powiedziałam, że chciałabym mieć przyjaciół w show-biznesie, bo to jest niemożliwe. To się wyklucza. To jest jakiś oksymoron - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

- Chodzi o to, żeby być ludzkim i żeby być koleżeńskim. Żebyśmy nie zatracili swoich wartości. A przyjaciół ja swoich mam od dziecka i nie chcę więcej - dodała.

Doda skomentowała sprawę Natalii Janoszek

We wcześniejszym wywiadzie Doda została poproszona także o komentarz do głośnej w ostatnich dniach sprawy Natalii Janoszek, której osiągnięcia w Indiach podważył w swoim programie "Dziennikarskie zero" Krzysztof Stanowski. Dziennikarz określił to, jako "najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów".

W rozmowie z Plotkiem Doda szczerze przyznała, że w polskim show-biznesie takich postaci, jak Janoszek jest więcej. - Może to zapoczątkuje taki cykl w Kanale Sportowym w "Dziennikarskim zero", bo jest to bardzo ekscytujące. Ale nie mnie o tym mówić, bo uważam, że to ciężka robota PR-owa i marketingowa być takim Nikodemem Dyzmą show-biznesu - stwierdziła wokalistka.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl