Doda potwierdziła nowy związek. Na zdjęciu pokazała czuły gest partnera

Doda nie poznała miłości w swoim reality show

– Zrozumiałam, że to nie dla mnie. To był fajny eksperyment, było to interesujące, to nowa sytuacja, ale to nie dla mnie – wyznała Doda, rozmawiając w trakcie ostatnich nagrań do programu ze Stefanem. – To samo pomyślałem. Potrzebujesz czasu, aby przyzwyczaić się do ludzi. Nie chcesz spotykać 12 mężczyzn w dwa tygodnie, bo nie możesz się skupić na tych osobach. To jest szalone – odparł na to mężczyzna.