Doda powiedziała, z kim mogłaby się związać. "W moim wieku nie mam innej opcji"

Doda mogłaby związać się z mężczyzną z dziećmi? "Ja już nie mam innej opcji"

Doda jest otwarta na poważną relację - ale czy mogłaby związać się z mężczyzną z dziećmi? W wywiadzie dla Weroniki Zając z portalu swiatgwiazd.pl okazało się, że nie jest to dla niej żadnym problemem. - W moim wieku ja już nie mam innej opcji - oświadczyła. Reporterka postanowiła pociągnąć temat. - Czyli akceptujesz? - spytała, co wywołało spore zaskoczenie Dody. - A co mam zrobić? - spytała.