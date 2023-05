Doda skradła całą uwagę. Na konferencji wszyscy patrzyli tylko na nią

Styl Dody na przestrzeni lat bardzo się zmienił i stał się stonowany. Nie oznacza to jednak, że artystka pozuje wyłącznie w grzecznych stylizacjach. Doda wciąż potrafi zaskakiwać — istnieją kreacje, które mogłaby zaprezentować tylko ona. Nie inaczej było podczas konferencji prasowej Polsat SuperHit Festiwal 2023.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Polsat mogliśmy zobaczyć plejadę ulubionych gwiazd stacji. Nie mogło zabraknąć: Maryli Rodowicz , Michała Wiśniewskiego , Macieja Rocka, Dawida Kwiatkowskiego oraz Dody. To właśnie Dorota Rabczewska w jednym momencie zwróciła uwagę wszystkich fotografów.

Kolorowa mini z długim rękawem to nie wszystko, co przygotowała wokalistka. Przy tak odważnej sukience Doda zdecydowała się na długie różowe kozaki na szpilce.

Różowe kozaczki dopełniły szalony look Dody

Mało połysku? Metaliczne buty z pewnością dodały go aż nadto. W prawej ręce Dody pojawiła się szara torebka na srebrnym łańcuszku.

Ekstrawertycznej stylizacji Dody daleko do minimalizmu i skromności. Trzeba przyznać — artystka była najbarwniej ubraną osobą na konferencji. Na czerwonym dywanie z chęcią pozowała do zdjęć.

