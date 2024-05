Zasadź pomiędzy warzywami. Szkodniki nawet się nie zbliżą

Szkodniki to zmora każdego ogrodnika. Rozmnażają się w zastraszającym tempie. Nieusunięte w porę, dotkliwie niszczą uprawy. Jak zabezpieczyć rośliny przed szkodnikami? Potrzebujesz jednego, pachnącego zioła, a pasożyty nawet się nie zbliżą.

Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż zebranie samodzielnie wyhodowanych warzyw. Wymaga to ogromnej wiedzy, cierpliwości, systematyczności i... łutu szczęścia. W każdym — nawet najbardziej wypielęgnowanym — ogrodzie mogą pojawić się szkodniki takie jak mszyce, drutowce czy pędraki. Jak ustrzec się przed wizytą niechcianych lokatorów? Z pomocą przyjdzie ci roślina, która jest wykorzystywana w kosmetyce i ziołolecznictwie.

Zasadź pomiędzy rabatami. Szkodniki nawet się nie zbliżą

Ogrodnictwo znów wraca do łask. Coraz więcej osób decyduje się na samodzielną uprawę warzyw czy owoców. Nie każdy o tym wie, ale część z nich można uprawiać na balkonie. Należą do nich m.in. ogórki, papryka czy pomidory. To warzywa, z którymi poradzi sobie nawet początkujący ogrodnik. Wystarczy zadbać o odpowiednią ziemię, stanowisko i nawodnienie, aby po kilku miesiącach zebrać własnoręcznie wyhodowane plony.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak zwalczyć szkodniki w ogrodzie?

W okresie wiosenno-letnim uaktywniają się pasożyty takie jak mszyce, chrabąszcze, pędraki czy turkucie podjadki. Rośliny stanowią podstawę ich pożywienia. Nieusunięte w porę mogą doprowadzić do obumarcia pędów.

Jak zabezpieczyć plony przed szkodnikami? Zaopatrz się w zioło, które kupisz w każdym sklepie ogrodniczym, a nawet w markecie. To lawenda wąskolistna. Roślina doskonale "dogaduje się" z warzywami z rodziny kapustowatych oraz warzywami strączkowymi. Lawenda wytwarza mocny zapach, który odstraszy bielinka kapustnika, mszyce, komary i kleszcze. Zasadź ją pomiędzy rabatami, a zapomnisz o szkodnikach.

Jak wykorzystać lawendę?

Lawenda jest prosta w uprawie. Posadź ją w suchej, dobrze zdrenowanej glebie o lekko kwaśnym pH. Podlewaj ją nie częściej niż raz w tygodniu. Używaj niewielkiej ilości wody. Wlewaj ją bezpośrednio do korzeni. Roślina odstraszy szkodniki ogrodowe, a także komary i kleszcze. Kwiaty lawendy można wykorzystać w kuchni jako ozdobę bądź przygotować z niej domowy syrop do kawy lub lemoniady.

To jedna z niewielu roślin, która ułatwia zasypianie, co zostało udowodnione naukowo. Zasuszone kwiaty lawendy można położyć na szafce nocnej lub wypełnić nimi poduszkę. Po chwili uwolni swój kojący zapach, który utuli cię do snu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!