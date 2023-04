Dorota Gardias postawiła na klasykę. Pokazała się w małej czarnej

Tym bardziej zaskakuje jej stylizacja z gali drugiej edycji konkursu Paradyż Designers dla architektów i projektantów wnętrz. Prezenterka miała okazję poprowadzić to wydarzenie uświetnione występem Reni Jusis. Gardias zdecydowała się na minimalistyczny look w klasycznym duchu, któremu z pewnością przyklasnęłaby Coco Chanel. To właśnie ta projektantka przedstawiła kobietom małą czarną, czyli sukienkę mini w kolorze, który współgra ze wszystkimi pozostałymi.