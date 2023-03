Dorota Szelągowska wyremontowała jej mieszkanie. Teraz zdradza kulisy

"Totalne remonty Szelągowskiej" to format, który ma mnóstwo fanów. Wiele osób zastanawia się nad tym, jak układa się życie rodzin, których mieszkania przeszły przemiany. Jedną z osób, które zdecydowały się powspominać udział w programie, jest pani Monika. Lokum, w którym kobieta mieszkała wraz z córką, był w opłakanym stanie. Po metamorfozie miejsce było nie do poznania. Jak na zmiany zareagowała właścicielka i co było najtrudniejsze?