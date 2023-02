Dorota Szelągowska wysłała mamie SMS-a. Odpowiedź rozbawia do łez

Pochwaliła się efektami zabiegu. Tego nie przewidziała

Dorota Szelągowska postanowiła poddać się zabiegowi podkreślającego brwi. Po nałożeniu, a następnie zdjęciu henny, która nie dość, że ściemnia, to dodatkowo pielęgnuje oprawę oczu, postanowiła pochwalić się efektami Katarzynie Grocholi. W pierwszych godzinach po tym urodowym triku brwi są wyjątkowo ciemne. Dekoratorka wnętrz wysłała zdjęcie do mamy, dodając podpis, że teraz wszyscy mówią o tym, jak bardzo jest do Grocholi podobna. Sama pisarka dostrzegła natomiast zupełnie inne podobieństwo.