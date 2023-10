Dosyp do wazonu na cmentarzu. Niezawodny patent ogrodników

Pamiętaj także, że regularna wymiana wody w wazonie jest kluczowa. Najlepiej robić to codziennie lub co kilka dni, dzięki czemu świeże kwiaty utrzymają się na dłużej. Jeśli nie masz możliwości częstego odwiedzania cmentarza, warto dodać do wazonu miedzianą monetę lub tabletkę aspiryny, co również może pomóc przedłużyć żywotność kwiatów.