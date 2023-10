Dużo klientek popełnia ten błąd. Mowa o hybrydach na paznokciach u stóp

Zdjęłaś już hybrydę z paznokci u stóp? Jeśli nie, to najwyższy czas umówić się na wizytę do stylistki. Jesienią dajmy swoim płytkom "odetchnąć". Tę zasadę warto mieć na uwadze.

Hybrydowa stylizacja paznokci bije rekordy popularności już od wielu lat. Nic dziwnego – w końcu wykonanie manicure’u czy pedicure’u tą metodą trwa około półtorej godziny, a pięknym efektem możemy cieszyć się przez następne trzy tygodnie. Nie trzeba czekać na wyschnięcie lakieru, czy martwić się potem odpryskami. Wszystko wygląda bowiem idealnie, a w przypadku jasnych odcieni nie widać nawet odrostu.

Właśnie dlatego tak wiele kobiet decyduje się na hybrydę zarówno na dłoniach, jak i stopach. Lecz w tym drugim przypadku warto zrobić sobie przerwę na okres jesienno-zimowy, kiedy to i tak chowamy stopy w skarpetkach oraz pełnych butach. Nieco więcej na ten temat powiedziała popularna na TikToku (obserwowana przez 135 tys. użytkowników) stylistka Liudmila Sych.

Jeśli masz zapomnieć o hybrydzie na stopach, to lepiej ją ściągnij

Liudmila zaznaczyła, że jeśli klientki nie wiedzą, kiedy przyjdą do niej na następną wizytę w celu wykonania pedicure’u, to powinny całkowicie zrezygnować ze stylizacji. Chodzi bowiem o to, iż wizyty muszą odbywać się regularnie, a hybryda nie może być na płytce dłużej niż trzy tygodnie. Przekroczenie tego czasu może prowadzić do zapowietrzenia i dostania się wody, co z kolei może wywołać infekcję bakteryjną czy grzybiczą na paznokciu.

Jesienno-zimowa przerwa od pedicure'u hybrydowego

Jesienią oraz zimą zakrywamy stopy i nie przykładamy tak wielkiej wagi do ich wyglądu, jak latem, więc zdarza się zapominać o regularnych wizytach. Dlatego najlepiej ściągnąć hybrydę i dać paznokciom odpocząć. Pamiętajmy jednak, że aby płytka miała szansę w pełni się zregenerować, to przerwa powinna potrwać co najmniej trzy miesiące.

"Jeżeli chcemy ściągnąć hybrydę na tydzień czy dwa i wtedy ponownie ją aplikować, nie warto tego robić, ponieważ naturalna płytka zostanie znowu zmatowiona. (...) Na stopach hybrydę najlepiej nosić w okresie letnim (kiedy mamy buty otwarte), zimą bardziej sprawdza się lakier klasyczny" – potwierdziła inna stylistka, Liudmyla Herasymchuk, w rozmowie z "Vogue Polska".

