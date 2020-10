Dynia piżmowa. Do czego można ją wykorzystać? Poznaj niezawodne sposoby przyrządzania

Dynia piżmowa – jak można ją wykorzystać?

Tak naprawdę z dyni piżmowej można przygotować bardzo dużo smacznych i oryginalnych potraw. Jednym z najpopularniejszych zastosowań jest zupa dyniowa , która swoim aromatem doskonale wpisuje się w klimat jesiennej słoty. Z dyni piżmowej można bez problemu przygotować nie tylko potrawy słone, ale także słodkie, czyli klasyczne ciasto . Smakowite purée możesz także wykorzystać jako dodatek do innych dań, np. do grzanek albo do pikantnego curry. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni.

Dynia piżmowa – co powiesz na frytki?

Dynia piżmowa – co z jesienną zupą?

Dynia piżmowa – jak wyczarować ciasto?

Pokrój dynię, pozbądź się miąższu i pestek, po czym obierz ze skórki i pokrop olejem. Włóż do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz około 40 minut. Potem zblenduj dynię na gładkie purée. W misce utrzyj olej i cukier, do której dodasz także jajka – na wolnych obrotach miksuj i stopniowo dodawaj purée. Całość wymieszaj, wsyp mąkę, proszek do pieczenia, cynamon, imbir, gałkę muszkatołową. Po połączeniu składników przelej do foremki wyłożonej papierem i piecz przez godzinę w 180°C. Ciasto dyniowe możesz polać lukrem – cukier puder wymieszaj z sokiem z pomarańczy, a na wierzch posyp skórkę.