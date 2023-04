Ekspert nie ma wątpliwości. Większość z nas nie zna tej zasady dotyczącej higieny?

Czy Niemcy dbają o higienę osobistą? Badania wykazały pewną tendencję

W artykule Die Welt zostały przywołane konkretne liczby. 84 proc. osób biorących udział w ankiecie przyznało, że właściwie dba o zasady higieny osobistej. Z tych samych badań wynikło jednak, że co czwarty obywatel Niemiec zmienia bokserki co drugi dzień, a nawet nie wysilił się, aby zdjąć je na noc. Do podobnych praktyk niezmieniania bielizny codziennie, a co drugi dzień przyznało się 10 proc. Niemek.