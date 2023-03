Ewa Ziętek wiele poświęciła dla kariery. "Żałuję tego"

O karierze aktorki Ewa Ziętek marzyła już w dzieciństwie. - Nie mam pojęcia, skąd wzięła się we mnie ta determinacja. Myślę nieraz, że może po prostu chciałam być kochana? Niektórzy się śmiali, że aktorka tak nie wygląda. Ale to mnie tylko wzmacniało - powiedziała w jednym z wywiadów. Tuż po maturze zdała do szkoły teatralnej. Jako studentka zagrała pamiętną rolę Panny Młodej w "Weselu" Andrzeja Wajdy. Wtedy na jej drodze do ogólnopolskiej kariery stanął mężczyzna.