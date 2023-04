Fryzjer w Dubaju niemal zniszczył jej włosy. Modelka zdradza finał historii

Caroline Derpieński to modelka o polsko-amerykańskich korzeniach. Celebrytka część życia spędziła w Polsce, później, gdy jej kariera w modelingu zaczęła nabierać tempa, przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. 21-latka chodzi po wybiegach na całym świecie. W jej pracy niezwykle ważne jest dbanie o swój wygląd. Właśnie z tego powodu to, przez co przeszła w Dubaju, było dla Caroline wyjątkowo nieprzyjemną sytuacją.