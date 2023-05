Genialny trik naszych babć. Owiń majtki wokół szyi

Majtki to część garderoby, która po zakupie nie podlega zwrotom. Jest to kwestia higieniczna, bowiem nikt z nas nie chciałby nosić ich po kimś innym. Często nie wiemy też, czy kupujemy je w odpowiednim rozmiarze. Już nasze babcie wymyśliły genialny patent, pozwalający na dobranie odpowiedniej bielizny bez "na oko".

Bielizna ma bezpośredni kontakt z intymnymi częściami ciała, na których to osadzają się i mnożą liczne bakterie, na czele z kałowymi. Z tego względu, zwrot bielizny, zwłaszcza majtek, nie jest możliwy. W większości sklepów z bielizną majtek nie można przymierzyć. Jak więc dobrać odpowiedni rozmiar? Ten sposób sprawdzi się zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Serwis 5-Minutes Crafts pokazał patent, który pozwala na dopasowanie majtek bez konieczności zakładania ich na siebie. Jak się okazuje, wystarczy owinąć je wokół szyi. Jeżeli nie będą chciały się zetknąć, oznacza to, że są one za małe. Z kolei, jeśli będą na siebie nachodzić - prawdopodobnie są za duże.

"Ten sposób pokazała mi moja mama, korzystam z niego do dziś", "robię tak od lat, ten patent sprawdza się przy wyborze spodni" - czytamy w komentarzach pod opublikowanym filmikiem.

