Ginekolog z Niemiec o wyniku wyborów. Mówi, co oznacza dla kobiet

Według sondażu IPSOS z godz. 8:00 z 16 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 198 mandatów. Oznacza to, że dotychczas rządząca w Polsce partia nie ma większości, a tym samym nie jest w stanie samodzielnie sprawować rządów. - Wyniki oceniam bardzo pozytywnie. Jest duża nadzieja, że Polska wróci na drogę demokracji - stwierdza ginekolog Janusz Rudziński. Specjalista podkreśla jednak, że wciąż ma pewne obawy co do ostatecznych wyników.