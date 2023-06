Główny Inspektorat Weterynarii alarmuje. Te oznaki mogą świadczyć o ptasiej grypie

Specjaliści proszą właścicieli kotów o uwagę. Te objawy u zwierzaka powinny nas zaniepokoić

H5N1 to jeden ze szczepów ptasiej grypy, które zostały odkryte u kocich pacjentów. 11 próbek zostało przeanalizowanych przez specjalistów w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Materiał do badań pochodził z Poznania oraz Lublina. W 9 przypadkach potwierdziło się jedno z założeń dotyczących tego, co powoduje ostatnie zgony wśród kotów.