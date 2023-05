Gnojówka do pomidorów, którą stosowały nasze babcie. To ich sekret obfitych plonów

Nawóz z pokrzywy to idealny sposób na to, by nieco pomóc roślinom, o które tak dbamy. Niestety przez swój zapach oraz niezbyt zachęcający wygląd, nie każdy się na niego decyduje – a szkoda! To właśnie dzięki niemu możemy liczyć na urodzaj w warzywniaku i ogrodzie. Jak go samodzielnie zrobić? Zdradzamy sprawdzony sposób.