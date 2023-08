Grał Moksa w filmie "Vabank". Zmarł w tragicznych okolicznościach

Tragiczna śmierć

Karierę i szczęśliwe życie rodzinne przerwał tragiczny wypadek, do którego doszło 22 sierpnia 2007 roku w Suchawie koło Włodawy. Jacek Chmielnik zszedł do piwnicy swojego domku letniskowego, by naprawić zepsuty hydrofor. Niestety z powodu wadliwej instalacji elektrycznej poraził go prąd i mimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować. Pogrzeb aktora odbył się 28 sierpnia 2007 roku na cmentarzu komunalnym Zarzew w Łodzi.