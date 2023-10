Grożą zapaleniem pochwy. Pod żadnym pozorem nie śpij w takich majtkach

Lepiej spać bez bielizny, ale...

Dr Kim Langdon przekonuje, że nie ma potrzeby noszenia bielizny w łóżku. Twierdzi, że dobrze jest pozwolić skórze zaczerpnąć trochę powietrza po całym dniu spędzonym w bieliźnie. "To klucz do zdrowej i szczęśliwej pochwy" - zachęca we wpisie opublikowanym na łamach betteryourhealth.com.