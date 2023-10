Gwiazdy testują fryzurę z PRL-u. Tego powrotu chyba nikt się nie spodziewał

Hit lat 80. powraca

Chociaż PRL to dla generacji Z zamierzchłe dzieje, dzieli nas zaledwie 40 lat. A jak to bywa w modzie, trendy wracają do łask co kilka dekad, zataczając koło. Dlatego też stare albumy naszych mam stanowią nieskończone źródło inspiracji. Jedna z fryzur, która w tamtych czasach gościła na wszystkich prywatkach, dziś wkracza na czerwone dywany, ścianki i salony.