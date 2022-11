Gwiazdy w rajstopach i sandałach. Obciach czy ekstrawagancja?

Faux pas? Skutek uboczny? Wykroczenie? Są takie połączenia, które bez cienia wątpliwości można nazwać modowym przestępstwem. Godzą w podstawowe zasady ubioru i bywa, że kaleczą oczy. W tym zakresie prym wiodą rajstopy i sandały. Kto by pomyślał, że szew przechodzący przez palce może okazać się tak gorącym tematem. A jednak! Dzisiaj podpowiemy czego wystrzegać się jak ognia, a na co przymknąć oko włączając do stylizacji rajstopy i buty z odsłoniętymi palcami.