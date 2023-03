Herbuś jak wojowniczka. Trudno uwierzyć, że ubrała kreację z odpadów

Edyta Herbuś promuje "modę na recykling". I nie mówimy tutaj o oddzielaniu papieru od plastiku, ale o kreacji, która powstała z elektroodpadów. Gwiazda zaangażowała się w edukacyjny projekt, który uczy kreatywnego podejścia do mody, a także do właściwego dbania o środowisko. Pomysłodawczyni– Anna Kubisz - pracowała nad projektem wraz z dziećmi. Użyła do tego slotów do kart z telefonów i drukowanych płytek. Aż trudno uwierzyć, patrząc na efekt końcowy.