Hity z Lidla. Wybieramy jesienne "perełki"

Koc z domieszką wełny

Co powiesz na ciepły koc, który otuli w chłodne wieczory, a przy tym wniesie dodatkowy element dekoracyjny do salonu? W sklepie H&M znajdziesz uniwersalny koc z domieszką wełny, który dostępny jest w różnych wariantach kolorystycznych za 127,99 zł. To atrakcyjna cena adekwatna do jakości i świetnego składu koca. Który wariant wybierasz - żywą zieleń, intensywny róż, relaksującą "terra cotta", a może śnieżną biel?