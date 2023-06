Horoskop dzienny – 15 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, czwartek 15.06.2023

Osoby urodzone w tym znaku nie mają ostatnio szczęście do kontaktów z ludźmi. Niby takie otwarte i wygadane, a jednak nie potrafią znaleźć wspólnego języki z tymi, na których im naprawdę zależy. Może jednak podchodzą do tego ze złej strony i powinny się nieco zastanowić nad swoim nastawieniem? Albo bardziej pilnować tego, co mówią i do kogo. Nieprzemyślane słowa potrafią ranić.