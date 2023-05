Horoskop dzienny – 15 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran nie jest znakiem szczególnie uduchowionym, jednak swojej intuicji ufa bezgranicznie. Nigdy go do tej pory nie zawiodła, a wiele razy wyratowała z potencjalnych tarapatów. Ktoś tak dynamiczny i podejmujący decyzje pod wpływem chwili potrzebuje dobrego kompasu. Tym razem nie będzie inaczej, Baran podsłucha wewnętrznego głosu, który każe mu w końcu ruszyć z miejsca i wreszcie uporządkować swoje chaotyczne życie.

Początek nowego tygodnia przyniesie ze sobą nieoczekiwane zmiany w harmonogramie Byka – trzeba będzie zrobić w nim miejsce dla pewnej wyjątkowej osoby. Mimo że nie leży to w jego charakterze, Byk musi stać się bardziej elastyczny, żeby zaadaptować się do nowej sytuacji. Jeśli się nie zmieni, może utracić tę subtelną iskierkę, która miała szansę rozjaśnić jego jednostajne życie.

Mars w trygonie z Neptunem może sprawić, że osoby urodzone w znaku Bliźniąt w poniedziałek nieco zamkną się w sobie. Będą mieć mniej charyzmy i chęci do popisywania się przed współpracownikami. Niestety, ich zły humor prawdopodobnie odbije się na ludziach w ich otoczeniu, ponieważ zirytowane Bliźnięta będą próbowały się na kimś odegrać. Mogą mieć problemy, jeśli nie zapanują nad tym impulsem.

Poniedziałek może rozczarować Raka. Okaże się o wiele trudniejszy i bardziej stresujący, niż można by podejrzewać. Osoby urodzone w znaku Raka powinny starać się za wszelką cenę zachować spokój w chwili próby. Ktoś celowo spróbuje wytrącić je z równowagi – i najprawdopodobniej będzie to przedstawiciel znaku Bliźniąt lub Panny. Rak nie da się jednak sprowokować i z tego starcia wyjdzie zwycięsko.

Wrodzona charyzma Lwa jeszcze bardziej rozkwitnie, co ułatwi mu nawiązywanie kontaktów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jeden z nich może znacząco odmienić jego los… Czy Lew jest na to gotowy? Oczywiście! Od dawna czekał na szansę, aby się wykazać. Nieustannie marzą mu się zaszczyty i awanse. Posiada już odpowiednie umiejętności, musi tylko zostać zauważony.

Wagę czeka spokojny, choć bardzo udany dzień. Poczuje wyraźny wzrost kreatywności i chęci do działania, co natychmiast wykorzystał podczas wykonywania codziennych obowiązków. W pracy przyda jej się na pewno sztuka poszukiwania kompromisów. Będzie zmuszona ustąpić komuś, kto być może nie ma racji, jednak nie opłaca się wchodzić z nim w konflikt. Pokorne cielę dwie matki ssie.

W poniedziałek Strzelec poczuje ogromną energię i zapał do działania. Powinien wykorzystać ten impuls, aby podjąć nowe wyzwania, których wizja od dawna go kusiła. Nie miał jednak odwagi, wahał się, dopadały go wątpliwości. Teraz jest najlepszy czas na przekraczanie własnych ograniczeń. Jeżeli Strzelec postanowi zaryzykować, na pewno nie pożałuje, a wiele może zyskać.