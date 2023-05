Horoskop dzienny – 18 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, czwartek 18.05.2023

Czwartek nie okaże się korzystny dla Barana, który często działa pod wpływem impulsu, ma też problem z panowaniem nad nerwami. Aktualny układ planet pobudza w nim to, co najgorsze, więc lepiej będzie schodzić mu z drogi. Baran nie ukrywa bowiem swoich uczuć i zawsze mówi dokładnie to, co myśli. Jego słowa urażą dzisiaj nieodpowiednią osobę, co sprowadzi mu na głowę całą lawinę kłopotów.