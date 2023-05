Horoskop dzienny – 19 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

Piątek to kiepski dzień na pracę. Barany zgodą się z tym stwierdzeniem, gdy przez cały dzień nie będą mogły skupić się na tym, co mają do zrobienia. Wszystko będzie je rozpraszać, a szczególnie myśli o nadchodzącym weekendzie. Powinny uważać, bo mogą popełnić jakiś poważny błąd, który oddali wizję wolności. Jeśli coś pójdzie nie tak, trzeba będzie zostać dłużej i to naprawić.

Byk – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

Merkury w sekstylu z Saturnem poruszy praktyczny zmysł Byka. Zacznie się martwić sprawami finansowymi, które nie rysują się kolorowo. Gdy Byk przeanalizuje swoje wydatki, dojdzie do wniosku, że jego fundusze topnieją zbyt szybko, a następnie postanowi poszukać rozwiązania. Prawdopodobnie spędzi nad tym resztę dnia, bo nie będzie łatwo znaleźć obszar, w którym da się zaoszczędzić.

Bliźnięta – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

Przerażone wizją końca tygodnia Bliźnięta skupią się na nadgonieniu zaległości w pracy. Mają ich niestety sporo, ponieważ ich uwagę odwracały zupełnie inne problemy. Jeśli jednak przyłożą się sumiennie do swoich zadań, mają jeszcze szansę wyjść ze swoich tarapatów z twarzą. Nie powinny jednak liczyć na pomoc współpracowników. Ostatnim razem zapomniały się odwdzięczyć…

Rak – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

Dzień Raka upłynie spokojnie. Nie musi się obawiać problemów ani trudnej rozmowy z szefem. Nawet jeśli zostanie wezwany, to tylko po to, aby otrzymać pochwałę za sumienność. Ciekawsze dla Raka okaże się popołudnie, kiedy to ma szansę na ciekawe spotkanie z kimś ze swojej przeszłości, o kim zdążył dawno zapomnieć. Będzie to okazja do wspomnień i sentymentalnej podróży.

Lew – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

W ten dzień Lwa mogą drażnić rzeczy mało ważne, nawet takie, na które normalnie nie zwróciłby uwagi. Obudzi się jednak nie w humorze i będzie celowo szukał zaczepki. Lwa wyróżnia ognisty temperament, więc trudno wejść z nim w konflikt i finalnie odnieść zwycięstwo. Lepiej puszczać coraz bardziej złośliwe uwagi mimo uszu. Gdy Lew wróci do równowagi, na pewno przeprosi za swoje zachowanie.

Panna – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

Dzień Panny upłynie pod znakiem spotkań. Służbowe nie okażą się ciekawe, jednak później sytuacja ulegnie zmianie. Możliwe, że Panna natrafi na swojego dawnego wroga. Poczuje chęć, aby wyjść z tego spotkania zwycięsko, czyli po prostu czymś się popisać. Nie powinna jednak tego robić. Nie warto uzależniać swojego szczęścia od porównywania się z innymi. Zdrowiej będzie odpuścić i zająć się sobą.

Waga – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

Czasami zdarza się taki dzień, że nie warto wychodzić z łóżka… Wagi doświadczą tego właśnie w piątek, kiedy nic nie będzie szło po ich myśli. Zupełnie jakby ktoś rzucił na nie klątwę, każdy ich zamiar będzie miał odwrotny skutek. Gdy będą się starać – zawiodą. Gdy będą próbowały pomóc – zaszkodzą. Dlatego osoby urodzone w znaku Wagi powinny tego dnia zachować szczególną ostrożność i uważać na siebie.

Skorpion – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

Dzień tuż przed weekendem okaże się niezwykle pozytywny dla Skorpiona, który ku swojemu zdumieniu wcześniej skończy pracę i poczuje zew wolności. Piątek dobrze spędzić w odpowiednim towarzystwie – spontaniczny wypad na miasto może przynieść nieoczekiwane skutki. Ktoś się zauroczy, ktoś się zabawi, ale na pewno nikt nie wróci do domu nieszczęśliwy czy zawiedziony.

Strzelec – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

W życiu wielu Strzelców szykują się zmiany – poczują, że czas dorosnąć i nieco uporządkować swoje beztroskie życie. Impuls będzie dotyczyć szczególnie osób będących w stałych związkach lub przygotowujących się do tej ważnej deklaracji. Młodsze Strzelce nie doświadczą podobnych uczuć, będą myśleć wyłącznie o weekendzie i o tym, jak go najlepiej spędzić, szalejąc na całego.

Koziorożec – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

Merkury w sekstylu z Saturnem o dziwo podziała na Koziorożca kojąco. Uzyska pewność, że wykonał swoje zadania tak starannie, jak to tylko możliwe, i na pewno nie popełnił żadnej pomyłki. To przekonanie bardzo mu się przyda pod koniec dnia roboczego, gdy w pracy faktycznie wybuchnie afera. Koziorożec nie będzie jednak miał z nią nic wspólnego i jeśli tylko zechce, będzie mógł spokojnie wrócić do domu.

Wodnik – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

Życie Wodnika układa się ostatnio stabilnie, zwłaszcza sprawy uczuciowe wyglądają niezwykle obiecująco. U samotnych Wodników długo panowała posucha, więc nic dziwnego, że teraz korzystają z okazji. Piątek, jak i cały weekend, upłynie im w miłosnym nastroju. Gdy fruwa się siedem metrów nad ziemią, trudno wrócić do rzeczywistości… Na szczęście nie będzie takiej potrzeby.

Ryby – horoskop dzienny, piątek 19.05.2023

To dobry dzień, aby zrobić coś kreatywnego, rozpocząć ciekawy projekt, na którego dokończenie Ryby będą mieć aż dwa wolne dni. Dobrze spożytkują ten czas, kierując się wewnętrznym głosem i wezwaniem inspiracji. Niestety, mogą być w tym czasie niedostępne dla rodziny czy przyjaciół. Gdy osoby urodzone w znaku Ryb poświęcają się swojej pasji, nie mają czasu ani ochoty na nic innego.