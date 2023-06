Horoskop dzienny – 2 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, piątek 2.06.2023

Niestety, Panny okażą się jednym z tych znaków, które w piątek będą musiały zmierzyć się z dodatkowymi obowiązkami. Czarę goryczy przeleje fakt, że to nie one zawiniły, jednak będą musiały zastąpić mniej zdolnego lub nieobecnego współpracownika. Do domu wrócą złe i wykończone, zatem powinny skupić się na relaksie i uwolnieniu od złych emocji. Jutro wstanie nowy dzień – na pewno będzie lepszy!