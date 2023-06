Horoskop dzienny – 23 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, piątek 23.06.2023

Piątek u Byka upłynie pod znakiem dokańczania ważnych zadań, w dodatku tych z rodzaju na wczoraj. Coś się posypie, ktoś nawali, więc ktoś inny będzie musiał doprowadzić to do ładu i składu tuż przed weekendem. Nic dziwnego, że Byki najprawdopodobniej wrócą do domu zmęczone i zniechęcone. Nie powinny się jednak martwić, mają dla siebie dwa dni, podczas których będą mogły robić, co im się podoba.