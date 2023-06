Horoskop dzienny – 3 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, sobota 3.06.2023

Byk musi nieco zwolnić obroty, inaczej zapracuje się na śmierć. Kto to widział, żeby szukać sobie zajęć nawet w weekend. A co z odpoczynkiem? Jeśli zodiakalne Byki nie pomyślą o sobie i swoim organizmie, wkrótce naprawdę mogą wpędzić się w kłopoty. Każdy potrzebuje przynajmniej odrobiny wolnego czasu na regenerację po pracowitym tygodniu – i Byk powinien w końcu wziąć to sobie do serca.