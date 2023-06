Horoskop dzienny – 8 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, czwartek 8.06.2023

Koziorożce wykazują tendencję do zapominania o swoim zdrowiu podczas codziennej pogodni za pieniędzmi i sukcesem. Dlatego wolny czas powinny poświęcić na odpoczynek i relaks. W czwartek – jak i podczas kolejnych dni – osoby urodzone w tym znaku powinny zrobić coś dla siebie, co sprawi im przyjemność. Dobrym pomysłem będzie krótka wycieczka lub powrót do zapomnianego hobby.