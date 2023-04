Horoskop dzienny – 8 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, sobota 8.04.2023

Sobota minie Koziorożcowi niczym sen złoty. Będzie miał bardzo dużo do zrobienia w krótkim czasie, więc przeżyje kilka nerwowych momentów. Na szczęście zdąży ze wszystkim i ostatecznie poczuje się bardzo zadowolony, że podołał obowiązkom. A to wiele znaczy w przypadku znaku, który zwykle jawi się jako niechętny do działania i aspołeczny. To na szczęście tylko pozory – Koziorożec po prostu potrzebuje motywacji.