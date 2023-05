Horoskop dzienny – 9 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, wtorek 9.05.2023

To dobry dzień na odpoczynek. Niby tydzień dopiero się zaczął, ale Byki (ze swoją skłonnością do pracoholizmu) na pewno nie zregenerowały się dostatecznie podczas weekendu. We wtorek powinny nieco zwolnić tempo i po prostu sobie odpuścić. Świat się nie zawali, jeśli od czasu do czasu wybiorą się na wagary. We wtorek niech się nieco rozpieszczą i zrobią coś tylko dla siebie.