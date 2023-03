Ida Nowakowska chciała wyglądać jak księżniczka z bajki. Niestety efekt był nieudany

Stylizacje Idy Nowakowskiej z "Pytania na śniadanie" są raczej stonowane. Prowadząca często występuje przed kamerami w koszulach czy jasnych sukienkach. Lecz w soboty zupełnie "odpina wrotki" i szaleje z outfitami na planie programu "You Can Dance – Nowa Generacja", którego jest jurorką wraz z Katarzyną Cichopek i Agustinem Egurrolą. Nigdy nie wiadomo, jakiej stylizacji się po niej spodziewać. Każda jest zupełnie inna. Co założyła tym razem?