Idealna stylizacja na majówkę. Magda Mołek wrzuciła na luz

Eklektyzm nie jest jej obcy, a ostatnia stylizacja Magdy Mołek jest tego najlepszym dowodem. Dziennikarka sięgnęła po czarny płaszcz, który zarzuciła na luźną sukienkę o długości maxi. Biała kreacja kontrastowała z okryciem wierzchnim, a przy tym wnosiła do stylizacji szczyptę rustykalnego klimatu. Magda Mołek "doprawiła" całość trampkami i plecakiem, związując włosy w wysoki i "niedbały" koczek Małej Mi. To idealna stylizacja do odtworzenia na majówkę i kilkudniowy "city break".