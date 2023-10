Ikony stylu. Znaki zodiaku, które znają się na modzie

Wodnik bawi się modą

Wodniki są bardzo oryginalne i niezależne. Należą do wolnomyślicieli i odkrywców. Uwielbiają eksperymentować – w dodatku robią to we wszystkich dziedzinach życia. Mają tendencję do odróżniania się od innych i niekonwencjonalnego myślenia, co często odzwierciedla się w ich osobistym stylu. Lubią bawić się modą, tworząc własne, unikalne kombinacje. Wodniki często wybierają nietypowe, awangardowe ubrania i dodatki. Poszukują ich zarówno w luksusowych sklepach, jak i wśród towarów z drugiej ręki. Często same projektują lub szyją swoje ubrania.