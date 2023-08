Irena Kamińska-Radomska urodziła jako nastolatka. "Stosowałam kary"

Irena Kamińska-Radomska ma córkę. Opowiedziała o dzieciństwie

Ostatnio Kamińska-Radomska razem z córką, Dominiką Grodowską, udzieliła wywiadu Plejadzie. Grodowska wyznała, że Kamińska-Radomska była "wspaniałą mamą". Ujawniła też, że już wtedy przywiązywała dużą wagę co do zasad dobrego wychowania. - Zawsze dbała o etykietę. Od najmłodszych lat wpajała mi, że mam mieć proste plecy, nie garbić się czy nie trzymać łokci na stole. Oczywiście w wielu domach tak było, natomiast u nas było to wyjątkowo ważne - podkreśliła.