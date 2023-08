Izabela Janachowska pokazała zdjęcia z plaży. Spodnie z siateczki są hitem

Wakacje idealne według Izabeli Janachowskiej? Leżak, piasek i morze, ewentualnie basen. Jej instagramowy profil wskazuje na to, że nie jest fanką aktywnego wypoczynku, a raczej słodkiego lenistwa. Pod koniec lipca wraz mężem Krzysztofem Jabłońskim oraz czteroletnim synkiem Christopherem wybrała się do Turcji. Potem wróciła do Warszawy, lecz stres związany z jesienną ramówką Polsatu sprawił, że prezenterka trafiła do szpitala na oddział neurologiczny. Dlatego teraz wybrała się w kolejne egzotyczne miejsce, by dojść do siebie i złapać oddech z dala od warszawskiego zgiełku.