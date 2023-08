Jak często pary powinny uprawiać seks? Ekspertka komentuje

Jak przyznała Rankin - odpowiedzi, które otrzymała, były zaskakująco spójne. Idealną liczbą zbliżeń było od trzech do pięciu tygodniowo, wystarczającą raz w tygodniu, a absolutne minimum to raz w miesiącu. Przyznała jednak, że pytania zadawała małżeństwom i więcej odpowiedzi uzyskała od mężczyzn i od kobiet, więc nie jest to idealne i modelowe badanie naukowe.