Jak rozciągnąć buty? Skorzystaj z najbardziej skutecznych i prostych metod

Jak rozciągnąć buty – sposób z gazetami

Najprostszym i najstarszym sposobem na rozciągnięcie butów jest ten z wykorzystaniem starych gazet. Zbierz szare gazety i zgnieć je w kulki, a następnie zamocz w denaturacie lub w spirytusie. Wpychaj je do ciasnych butów, ale pamiętaj, że musisz użyć naprawdę bardzo dużo gazet. Następnie zostaw obuwie na kilka godzin. Przed rozciągnięciem butów zwróć uwagę na wewnętrzną wkładkę – jeśli jest ona jasna może ulec przebarwieniu. Chcąc temu zapobiec, nie nasączaj gazet alkoholem, wtedy wystarczą same papierowe kulki.

Jak rozciągnąć buty – metoda z młotkiem

Jak rozciągnąć buty – pomocne skarpetki

Jak rozciągnąć buty – lodowy patent

Nalej do plastikowego woreczka wodę i szczelnie go zawiąż. Umieść go w bucie, a następnie włóż buty do zamrażarki na kilka godzin. Zamrożona woda podwoi swoją objętość, co w tym przypadku pozwoli na rozciągnięcie butów. Trzeba pamiętać, że wody w woreczku nie może być zbyt dużo, ponieważ buty mogą popękać od zbyt dużej wkładki.