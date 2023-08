Jak rozpoznać polski czosnek? Spójrz na tę jedną rzecz

Jednak to, co wyróżnia czosnek spośród innych roślin, to obecność wyjątkowych olejków eterycznych. Dzięki nim czosnek jest w stanie wzbogacić smak i aromat wielu potraw, dlatego często decydujemy się na jego użycie podczas gotowania. Podczas zakupów, warto też zwrócić uwagę na pochodzenie czosnku. Najlepiej wybierać ten polski, jednak nie zawsze jest to proste. Podpowiadamy, jak odróżnić polski produkt od chińskiego.