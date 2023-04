Jak w złotej zbroi. Ashley Graham po raz kolejny zachwyciła

Ashley Graham w błyszczącym wydaniu

Modelka zaprezentowała się w wieczorowej sukni bez ramiączek o kroju tuby, czyli ściśle przylegającym do ciała. Co było w niej takiego wyjątkowego? Została w całości pokryta złotymi, kwadratowymi płytkami odbijającymi światło. Choć kreacja ta posiada metkę kogoś innego, to do złudzenia przypomina innowacyjne projekty Paco Rabanne. Zmarły niedawno artysta tworzył bowiem niezwykle podobne kreacje z metalowych łusek.