Jak zaoszczędzić w aptece? Farmaceutka z TikToka zdradza

Przed upływem terminu ważności

Być może spotkałaś czy spotkałeś się kiedyś ze szklanymi słojami z lekami, które stoją na ladzie przy kasie w aptece. Często są to produkty farmaceutyczne, których data ważności powoli dobiega końca. Z racji tego mogą być sporo przecenione, a nadal posiadają pełnię swoich właściwości. Zatem jeśli masz pewność, że wykorzystasz je przed wyznaczoną datą, to możesz śmiało je kupić, by zachować kilka złotych w kieszeni.