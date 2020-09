Jak zrobić pizzę bez drożdży? Odkryj domowy sposób na włoski przysmak

Choć pizza bez drożdży brzmi zaskakująco, to jednak jest idealną propozycją dla osób, które cenią domowe wersje włoskiej potrawy . Potrzebujesz naprawdę niewielu składników, aby wyczarować w kuchni perfekcyjny przysmak dla dużych i małych. Przy okazji nie musisz jej wyrabiać czy pozostawiać do wyrośnięcia. Zobacz, jak stworzyć pyszną pizzę bez drożdży.

Jak zrobić pizzę bez drożdży – przepis podstawowy

Przesiej mąkę, dodaj do niej proszek do pieczenia oraz sól, po czym wszystko wymieszaj. Następnie zrób dołek i wlej do środka płynne składniki, a następnie zagnieć do uzyskania elastycznego oraz gładkiego ciasta. Rozwałkuj ciasto na pizzę, wyłóż na blaszkę wysmarowaną oliwą i podsypaną mąką. Piecz przed 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180°.